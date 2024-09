Im Kindergästehaus der Caritas können Kinder und Jugendliche mit Behinderung auch über Nacht bleiben. Fast alle brauchen eine Eins-zu-Eins-Betreuung. Auch zwei Drillingsbrüder machen hier einen etwas anderen Urlaub.

Viola Volland 02.09.2024 - 20:00 Uhr

Auch so kann Ferienbetreuung aussehen: Vorsichtig hilft Mariam der zarten Julia aus einem ungewöhnlich großen Buggy. Das Mädchen knetet ihre Hände, sie trägt dämpfende Kopfhörer auf den Ohren, weil sie so geräuschempfindlich ist. Mariam hält die 13-Jährige, als sie einige wackelige Schritte macht. Dann haben sie die Liegefläche des Snoezelraums des Stuttgarter Kindergästehauses erreicht. Mariam hebt Julia hinauf, legt eine eingerollte Decke um ihren Körper, damit sie sich geboren fühlt, setzt sich zu ihr, streicht ihr über die Wange. Das Mädchen schaut sie an, ohne sie zu fokussieren. Zeit, ein wenig auszuspannen.