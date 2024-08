Am dritten Tag des Crew-Streiks bei der Lufthansa-Tochter Discover ändert die Pilotengewerkschaft ihre Strategie. Nun soll eine weitere Airline des Konzerns bestreikt werden.

dpa 29.08.2024 - 08:47 Uhr

Frankfurt/Main - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) weitet ihren Streik beim Lufthansa-Ferienflieger Discover am dritten Tag aus. Am Donnerstag sollten von 18.00 bis 24.00 Uhr auch die Piloten ihre Arbeit niederlegen, die Frachtflüge der Lufthansa Cityline erledigen. Es handele sich um einen Solidaritäts-Streik, teilt die Gewerkschaft in Frankfurt mit.