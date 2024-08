Die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft bietet mit dem Programm „Ich will Action“ eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung für Teenager an. Was in diesem Jahr los war – und was es zu feiern gab.

Uli Meyer 24.08.2024 - 14:14 Uhr

Sechs Wochen Sommerferien können sich für so manchen Schüler ganz schön ziehen, wenn man nicht gerade die meiste Zeit davon an einem Urlaubsort in weiter Ferne weilt. Da ist manch einer froh, wenn auch in vertrauter Heimatumgebung etwas geboten wird, was einer drohenden Ferienlangeweile entgegenwirkt. „Ich will Action“ ist so etwas. Die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft (Stjg) ist Initiator dieses Programmes, bei dem sich Zwölf- bis 18-Jährige eine Woche lang unter fachlicher Anleitung in verschiedenen Themen-Camps ausprobieren und austoben können. In diesem Sommer gab es sogar ein kleines Jubiläum zu feiern: 15 Jahre „Ich will Action“.