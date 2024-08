Immer, wenn die Kinder Sommerferien – und damit Freizeit – haben, ist fast alles zu: Die Vereine und der Musikunterricht pausieren, die meisten Hobbys fallen weg. Die gute Nachricht ist aber: An Rems und Murr gibt es jede Menge Angebote, mit denen die Kinder ihre Zeit füllen und Spaß haben können. Wir haben einige Vorschläge gesammelt.

Für Aktive: Sommerferienprogramme

Lesen Sie auch

Zwar haben die Sommerferien schon Halbzeit, bei einigen städtischen Ferienangeboten sind aber noch Plätze für Spätstarter frei. Etwa in Waiblingen: Dort ist von Graffiti-Kursen über Pizzabacken bis hin zum Bauchtaschen-Nähen einiges geboten.

Aktuell finden in Waiblingen auch die Kinderkreativwochen statt. Eine eigens aufgebaute kleine Zeltstadt bietet Platz zum Basteln und Malen. Außerdem können die Kinder sportlich aktiv sein – sei es beim Schwimmen, beim Minigolfspielen oder beim Tänze-Einstudieren. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Weitere Infos gibt es unter unser-ferienprogramm.de/waiblingen .

Bewegung bei den Feriensportwochen in Schorndorf Foto: Gottfried Stoppel

Handstand machen, auf der Hüpfburg springen, Bogenschießen – auch bei den Feriensportwochen der SG Schorndorf können sich Schulkinder austoben. Laut dem Verein nehmen jedes Jahr bis zu 1000 Kinder am Programm auf dem Sportgelände des Schondorfer Schulzentrums teil. Die Sportwochen laufen bereits seit Beginn der Ferien, in der Woche vom 26. bis 30. August sind noch Plätze frei. Einzige Voraussetzung: Die Kinder müssen bereits in der Schule sein. Anmeldung auf der Website der SG.

Die Natur entdecken: Walderlebnispfade

Für alle, denen der Sommer zu heiß ist, ist der Schwäbische Wald mit seinen Wanderwegen immer eine gute Adresse. Nach den Starkregenereignissen im Mai und Juni sind zwar noch nicht wieder alle Wege begehbar, einige Orte können aber nach wie vor besucht werden. Der Wanderweg „Melchiors Abenteuertour“ etwa ist aktuell freigegeben. Der Pfad führt an historischen Mühlen vorbei, und der Grillplatz Hummelgautsche eignet sich gut als Ort für ein Picknick. Start und Endpunkt ist der Parkplatz Heinlesmühle in Altdorf. Übrigens: Welche Wanderwege aktuell gesperrt und welche frei zugänglich sind, ist auf der Website des Schwäbischen Walds einsehbar.

Den Wald mit seinen Erlebnis-Pfaden entdecken. Foto: Werner Kuhnle

Beim Wald-Erlebnis-Pfad in Urbach können die Kinder außerdem einiges über die Natur lernen. Der rund zwei Kilometer lange Pfad ist mit zahlreichen Mitmachstationen bestückt und führt zu Kugelbahnen, Spielplätzen, Grillstellen und einem Hochsitz, von dem aus Tiere beobachtet werden können. Startpunkt ist der Waldparkplatz Hagsteige in Urbach. Weitere Infos sind auf der Homepage der Gemeinde Urbach zu finden.

Hoch hinaus: Aussichtsplattformen

Wer mit seinen Kindern gerne wandern geht, braucht natürlich hin und wieder auch eine Pause. Und was eignet sich dafür besser als die Aussichtspunkte, an denen man die Orte an Rems und Murr von oben genießen kann. Die Panorama-Terrasse auf dem Fellbacher Kappelberg ist zum Beispiel von mehreren Wanderwegen aus gut zu erreichen. Dort kann man den Blick über die Stadt hinweg bis nach Stuttgart schweifen lassen. Wer auch ohne Wanderung eine schöne Aussicht haben möchte, für den lohnt sich ein Ausflug zum Waldschlössle, das ebenfalls auf dem Fellbacher Kappelberg verortet ist.

Der Blick vom Remstalkino in Weinstadt. Foto: Gottfried Stoppel

Der Aussichtspunkt „Tor ins Remstal“ bietet neben einem tollen Blick auch gleich ein schönes Fotomotiv: Wie der Name schon vermuten lässt, ist das Besondere an der Plattform ein steinerner Torbogen, der den Ausblick auf die Gemeinde Kernen im Remstal gewissermaßen umrahmt. Neben seinen Qualitäten als Fotomotiv eignet sich der Ort auch zum Picknicken – und eben zum Durchschnaufen bei Wanderungen.

Wenn es um Aussichtspunkte im Kreis geht, darf auch das Remstalkino in Weinstadt nicht fehlen. Der Film, der dort läuft: die Natur. Auf der Plattform stehen 26 Kinostühle, von denen aus die Weinstädter Weinberge sowie die Teilorte Beutelsbach und Schnait zu sehen sind. Ein Kino ohne Leinwand also, dafür mit frischer Luft, Sonnenuntergängen und einer tollen Aussicht.

Für ältere Kinder: Stand-up-Paddling

Wessen Kinder sich lieber zu Wasser als auf dem Land fortbewegen möchten, für den könnte Kanufahren auf der Rems das Richtige sein. Bei einer rund zweistündigen Tour können Familien und kleine Gruppen von Weinstadt-Endersbach bis nach Waiblingen paddeln. Alternativ können Wasseraffine auch das sogenannte Stand-up-Paddling ausprobieren. Stand-up-Paddling bedeutet so viel wie Paddeln im Stehen. Man steht auf einer Art Surfbrett und schiebt sich mit einem Paddel über das Wasser.

Fünf Kilometer sind es von Endersbach bis Waiblingen, „aber die Rems fließt mit sanfter Strömung, sodass auch Kanu-Neulinge gut zurechtkommen“, schreibt der Verleih Zugvögel. Auch von der Einstiegsstelle in Waiblingen aus lässt sich die Rems in verschiedene Richtungen befahren. Der Verleih bieten außerdem ein Kinderferienprogramm an. Tickets und weitere Infos sind auf der Website www.diezugvoegel.de zu finden.