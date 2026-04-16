Von 1. Juni an verbindet ein neues Fernbusangebot den Stuttgarter Flughafen mit dem vor allem für seine Billigflieger bekannte Allgäu Airport Memmingen – bis zu neun Mal täglich.
16.04.2026 - 15:00 Uhr
Am Flughafen Stuttgart startet ein neues Angebot für Flugreisende – allerdings nicht am Gate sondern vor den Flughafengebäuden am sogenannten Stuttgart Airport Busterminal (SAB). Vom 1. Juni an fährt dort der Allgäu Airport Express ab und bringt Reisende zum Flughafen Memmingen, der vor allem für seine Billigfliegerangebote bekannt ist.