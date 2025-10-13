Wird das Zuffenhausener Ferdinand-Porsche-Gymnasium bald nicht mehr so heißen? Eine neue Kommission soll Klarheit bringen.
13.10.2025 - 14:31 Uhr
Der Gemeinderat hat vergangene Woche den Weg für die Berufung einer Kommission freigemacht, die neue Kriterien für die Benennung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen erarbeitet. Der Beschluss sieht außerdem vor, dass das Expertengremium Handlungsempfehlungen vorlegen soll, wie mit umstrittenen bestehenden Benennungen umgegangen werden könnte.