Auf dem RTL-Parkett tanzen vier Paare um den Einzug ins Finale der RTL-Show. Ausgeschieden ist nach einem starken Halbfinale ein Teilnehmer, der gar nicht erwartet hatte, so weit zu kommen.
Köln - Köln (dpa) - Für das Finale hat es nicht gereicht: Der Sänger Ross Antony ist aus der RTL-Tanzshow "Let's Dance" ausgeschieden. Der 51-Jährige und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina erhielten im Halbfinale die wenigsten Stimmen von Jury und Publikum. "Wir haben wirklich eine wunderschöne Zeit gehabt, wir haben jede Sekunde genossen", sagte Antony nach dem Ausscheiden. Und er gab zu: "Wir haben beide wirklich nicht gedacht, dass wir es so weit schaffen."