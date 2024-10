Mike macht Leyla heiter - und zu einer Heiter: Im «Promi Big Brother»-Haus wartet der 32-Jährige mit einem besonders emotionalen Moment auf. Vorher brauchte es aber ein gewisses Zureden.

dpa 21.10.2024 - 12:02 Uhr

Köln - Sie bandelten im Dschungelcamp in Australien miteinander an - und verloben sich im "Big Brother"-Container in Köln: Reality-Star Mike Heiter (32) hat seiner Freundin Leyla Lahouar (28) vor laufenden TV-Kameras einen Heiratsantrag gemacht. Der Kfz-Mechatroniker aus Essen ging dazu ganz klassisch auf die Knie, präsentierte seiner Liebsten einen Ring und fragte sie, ob sie seine Frau werden wolle. Sat.1 zeigte die Szene am Sonntag bei einer Live-Schalte aus dem "Promi Big Brother"-Container. Das Pärchen nimmt gemeinsam an der Reality-Show des Senders und der Streamingplattform Joyn teil.