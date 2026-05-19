Erstmals haben sich die Toten Hosen im Studio filmen lassen. Regisseur Eric Friedler hat die Entstehung des letzten Hosen-Albums über einen Zeitraum von rund zwei Jahren festgehalten.
19.05.2026 - 22:53 Uhr
Mainz/Düsseldorf - Im Februar 2024 treffen fünf Herren gesetzteren Alters bei nasskaltem Wetter im münsterländischen Senden ein. Die Toten Hosen sind gekommen, um ihr letztes Album aufzunehmen. Erstmals lassen sie sich dabei filmen. "Nochmal aus allen Rohren schießen" ist die Ansage von Frontmann Campino.