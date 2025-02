Murwillumbah - Da waren es nur noch zehn: Influencerin Yeliz Koç ist als zweite Kandidatin aus dem RTL-Dschungelcamp ausgeschieden. Die 31-Jährige sammelte in der neunten Folge am Samstagabend die wenigsten Zuschauerstimmen. Yeliz und die anderen Kandidaten konnten das Ergebnis kaum fassen: "Ich verstehe es nicht", sagte Model Lilly Becker (48). "Ich bin richtig überrascht", sagte Yeliz Koç.

Die Influencerin folgt damit Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen (67), der am Vortag die Zuschauerabstimmung verloren hatte. Er wurde in der neuen Folge noch einmal im Camp gezeigt und auch, als er dieses verließ. Er sei froh, draußen zu sein, weil er viel an Substanz verloren habe. "Über 15 Kilo", verriet Jürgen auf seiner Fahrt in einem Geländewagen.

Zurück aus dem Dschungel gönnte sich der Sportler einen Kaffee. Dann gab es von seiner Lebensgefährtin Francesca noch ein Baiser-Törtchen.

Jörg zieht mit Trump-Aussage Unmut auf sich

Yeliz bedauerte hingegen, dass sie gar keine Prüfung gemacht habe. In diese wurden diesmal GZSZ-Star Timur Ülker (35) und Sportkommentator Jörg Dahlmann (66) von den anderen Kandidaten geschickt. Reality-Star Sam Dylan (33) konnte nach acht Prüfungen am Stück eine Pause einlegen. Jörg und Timur mussten in einem Bus Sterne suchen, in den immer wieder Insekten und Schleim gekippt wurden. Fünf von elf Sternen konnten die beiden finden.

Über seine Nominierung freute sich Jörg so sehr, dass er Hildegard Knef anstimmte: "Für mich soll's Kakerlaken regnen, Mehlwürmer sollen mir ständig begegnen", sang der Moderator. Auch drückte er seine Begeisterung für die Entschlossenheit Donald Trumps nach dem Attentat auf den damaligen Präsidentschaftskandidaten während seines Wahlkampfes aus, was bei den anderen Kandidaten gar nicht gut ankam. Schauspielerin Nina Bott (47) stellte ihn dafür sogar zur Rede. "Du bist auch Vorbild", sagte Nina.

Polizei-Einsatz in australischem Dschungelcamp-Hotel

Abseits der TV-Kameras kam es in einem Hotel in Australien, das auch vom RTL-Dschungelcamp-Team genutzt wird, zu einem Polizei-Einsatz. Das bestätigte ein Sprecher des Fernsehsenders in Köln. Es habe aber zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Leib und Leben von RTL-Mitarbeitern, Dschungelcamp-Teilnehmern oder deren Begleitpersonen bestanden, betonte er.

In dem Hotel werden abgewählte Dschungel-Kandidaten und ihre Angehörigen untergebracht. Nach Informationen von "Bild" hatte eine Frau in einem anderen Hotel Mitarbeiter angeblich mit einem Messer bedroht. Danach hatte sie demnach in dem auch von RTL genutzten Hotel eingecheckt. Wenig später sei dort die Polizei eingetroffen und habe die Frau verhört. Daraufhin habe sie das Hotel verlassen.