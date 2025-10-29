Eine überraschende Personalie: Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz wird sich als «Partyplaner» in das geplante Fernseh-Event «Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner» der ARD einschalten.
29.10.2025 - 12:36 Uhr
Köln - Tokio Hotel trifft "Tatort": Sänger Bill Kaulitz (36) wird Teil des ARD-Experiments "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner". In dem improvisierten und interaktiven TV-Event soll er als Partyplaner auftreten und für einen "schillernden Twist" sorgen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Teil seiner Aufgaben ist es, mit ausgefallenen Requisiten und Musik überraschende Wendungen des Geschehens einzuleiten.