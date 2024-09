Monatelang haben Fans auf diesen Moment gewartet: In Düsseldorf hat das «Final Fight»-Spektakel begonnen. Kann der Entertainer nach zwei Niederlagen im Boxring dieses Mal gegen Regina Halmich punkten?

dpa 14.09.2024 - 20:27 Uhr

Düsseldorf - In Düsseldorf hat am Samstagabend vor mehr als 13.000 Zuschauerinnen und Zuschauern die Boxkampf-Show von Stefan Raab begonnen. Die Besucher im rappelvollen PSD Bank Dome und das RTL-Publikum vor den Fernsehschirmen erwartet ein mehrstündiges Spektakel, auf dessen Höhepunkt Entertainer Raab (57) gegen die frühere Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) antreten will.