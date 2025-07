Köln - Lange hatte es sich angedeutet – nun ist es offiziell: Rapper Bushido ("Von der Skyline zum Bordstein zurück") bekommt einen Platz neben Dieter Bohlen in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Ebenfalls Teil des neuen Teams ist Ballermann-Star Isi Glück ("Mallekind"). RTL gab die Besetzung seiner neu formierten Jury für die nunmehr 22. Staffel der Castingshow am Dienstagmorgen bekannt.

Rapper Bushido zeigte sich geehrt über die Berufung. DSDS habe Generationen geprägt, sagte er. "Jetzt selbst Teil dieser Jury zu sein, ist für mich mehr als nur Show", zitierte ihn RTL. "Jetzt ist es an der Zeit, neuen Talenten den Weg zu zeigen. Nicht nur für den Applaus - sondern für etwas, das bleibt."

Bohlen erwartet Meinungsverschiedenheiten

Langzeit-Juror Bohlen fokussierte sich unterdessen bereits auf mögliche Meinungsunterschiede mit dem Rap-Star. "Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Bushido Schlager gut findet", erklärte Bohlen. Er wiederum höre "jetzt auch nicht den ganzen Tag" harten Rap. Hinzu komme dann noch Ballermann-Star Isi Glück. Das Fazit des sogenannten Pop-Titanen Bohlen: "Ich hoffe, dass wir uns gut verstehen!"

Dass sich beim RTL-Klassiker etwas ändern könnte, hatte sich seit Monaten angedeutet. In der zurückliegenden Staffel hatten neben Bohlen noch Rapperin Loredana, Schlagersängerin Beatrice Egli und Popsänger Pietro Lombardi in der Jury gesessen. Kurz vor dem Finale gab Lombardi bekannt, dass er ausscheiden werde. Rapper Bushido wiederum trat in der Show als Überraschungsgast auf. "Bild" berichtete damals, dass er Jury-Mitglied werden könnte. Vor ein paar Tagen hatte "Bild" nun berichtet, dass Bushido und Isi Glück verpflichtet worden seien. RTL hatte das zunächst nicht kommentiert.

DSDS bleibt Bohlen-Terrain mit Ausnahmen

In all den Jahren seit dem Start der Show 2002 hat es bei DSDS immer mal Wechsel in der Jury gegeben. Dieter Bohlen war als Einziger fast immer dabei. Einzig in der 19. Staffel war der langjährige Jury-Chef durch Schlagersänger Florian Silbereisen ersetzt worden. In der 20. Staffel kehrte er aber zurück.

Die Ausstrahlung der neuen Staffel ist nach Angaben von RTL im Frühjahr 2026 bei RTL und vorab auf RTL+ geplant. Noch kann man sich bewerben.