Schauspielerin Harfouch will nicht noch «im Rollstuhl die Verbrecher jagen»: Der Zeitplan für den Abgang von TV-Kommissarin Susanne Bonard steht. Der Tod eines Obdachlosen wird der Abschluss sein.
27.08.2025 - 11:14 Uhr
Berlin - Corinna Harfouch wird voraussichtlich im kommenden Frühjahr zum letzten Mal im Berliner "Tatort" zu sehen sein. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) gab jetzt Details zum Ausstieg bekannt. Demnach wird die letzte Folge mit Harfouch als Kriminalhauptkommissarin Susanne Bonard den Arbeitstitel "Gefahrengebiet" haben und sich um den Tod eines Obdachlosen drehen, sagte eine Sprecherin auf "Hörzu"-Anfrage.