Sam Dylan und Rafi Rachek haben beim Realitystars-Gipfeltreffen im Münsterland den Sieg geholt. Kurz vor Schluss gab es noch einmal mächtig Stress zwischen den aufgeheizten Stars und Sternchen.

dpa 12.11.2024 - 22:41 Uhr

Bocholt-Barlo - Die Reality-Stars Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) haben die RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" gewonnen. Das queere Paar ("Bachelor in Paradise") kann damit 50.000 Euro einstreichen. Die zwei setzten sich zuletzt gegen den Fußballer Lorik Bunjaku (28) und seine 27-jährige Freundin Denise Hersing ("Ex on the Beach") durch. Der Weg zum Sieg führte unter anderem durch einen Parcours mit Bällebad und durch eine Hindernisstrecke, die gemeinsam - in Handschellen aneinander gekettet - zu bewältigen war.