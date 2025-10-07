Eine 16-Jährige stirbt nach der Flucht aus dem Wohnheim - im neuen Dresdner «Tatort» stoßen die Ermittler Winkler und Schnabel auf ein System, das überfordert ist. Die Folgen tragen die Jüngsten.
07.10.2025 - 16:06 Uhr
Dresden - Bei ihren ersten Ermittlungen als Duo erwartet die "Tatort"-Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und ihren Chef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) ein aufwühlender Fall. Es ist mitten in der Nacht, als die 16-jährige Lilly-Marie (Dilara Aylin Ziem) und ihr Freund Pascal (Florian Geißelmann) aus dem Wohnheim "Siebenschläfer" abhauen. Sie fliehen an einen See im Wald.