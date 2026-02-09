Ein Mord auf einer Landstraße am Niederrhein führt Ingo Thiel nach Venedig. «Die Frau ohne Gesicht» ist der siebte Fernsehkrimi aus der Thiel-Reihe. Der letzte, bei dem das Vorbild mitwirkte.
09.02.2026 - 05:30 Uhr
Mönchengladbach - Auf einer gesperrten Landstraße am Niederrhein liegt eine entstellte Frauenleiche. Sie wurde mehrfach überfahren. Aber wer ist die Tote? Niemand scheint sie zu vermissen. Als der Fall Fahrt aufnimmt, verschlägt es Kommissar Ingo Thiel alias Heino Ferch ins kalte Venedig. "Ingo Thiel - Die Frau ohne Gesicht" wird heute um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Der Film war im November bereits bei Arte zu sehen und ist auch schon im ZDF-Streamingportal abrufbar.