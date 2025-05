Nadja Abd el Farrag wurde als «Naddel» berühmt. Nun gibt es eine traurige Nachricht über die ehemalige Moderatorin und Ex-Freundin von Dieter Bohlen.

dpa 13.05.2025 - 14:07 Uhr

Hamburg - Die ehemalige Moderatorin Nadja "Naddel" Abd el Farrag ist tot. Sie starb nach dpa-Informationen am 9. Mai im Alter von 60 Jahren in einer Klinik in Hamburg. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Abd el Farrag wurde in den 1990er-Jahren als Freundin von Popstar und Musikproduzent Dieter Bohlen bekannt.