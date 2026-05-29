30 Punkte im ersten Tanz, stehende Ovationen und ein klares Signal von Motsi Mabuse: Anna-Carina Woitschack legt einen Schnellstart im «Let's Dance»-Finale hin.
Köln - Sängerin Anna-Carina Woitschack hat im Finale der Tanz-Show "Let's Dance" ihre Konkurrenz früh unter Druck gesetzt. Im ersten Tanz des Abends holte die 33-Jährige zusammen mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov direkt 30 Punkte von der Jury – mehr ging nicht. "Das ist ein Angriff,", sagte Jurorin Motsi Mabuse. Das Publikum applaudierte im Stehen. "Ich bin hier sehr über mich hinausgewachsen", fasste die Woitschack ihren Weg durch die Show in den vergangenen Wochen zusammen.