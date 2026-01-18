Eine Influencerin am Ende, ein Kind tot, das andere verschwunden: Der «Tatort»-Krimi «Ex-It» serviert ein Drama voller Abgründe und schriller Dialoge. Lohnt sich das Einschalten?
18.01.2026 - 04:30 Uhr
Stuttgart - Es ist eine dieser Nächte, in denen alles aus den Fugen gerät: Regen prasselt, Angst liegt in der Luft. Eine durchnässte Frau taumelt in eine Stuttgarter Polizeiwache, sie stammelt, ihr Auto sei gestohlen worden – mit ihren beiden Kindern auf dem Rücksitz. Stunden später zieht die Feuerwehr das Fahrzeugwrack aus dem Neckar: Die kleine Penelope auf dem Rücksitz ist tot, ihr Bruder Hugo verschwunden.