Dreimal die Höchstnote - in der neuen Folge der Tanzshow «Let's Dance» wurde deutlich, wie hoch die Qualität in dieser Staffel ist. Doch für eine Favoritin ist nun Schluss.
02.05.2026 - 00:39 Uhr
Köln - In der achten Folge von "Let's Dance" stand der Partnertausch auf dem Programm – für Nadja Benaissa (44) ist es einer der letzten Tänze in dieser Staffel gewesen. Die No-Angels-Sängerin konnte zwar die Jury, aber nicht das Publikum überzeugen und musste die RTL-Tanzshow verlassen. Damit ist einer der Favoriten raus.