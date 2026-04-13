Nach fünf Runden muss sich die Schauspielerin aus gesundheitlichen Gründen von «Let's Dance» verabschieden. Zwei gebrochene Rippen sind schuld.

dpa 13.04.2026 - 17:48 Uhr

Köln - Esther Schweins muss das Tanzparkett von "Let's Dance" vorzeitig verlassen. Laut "RTL.de" sind zwei gebrochene Rippen der Grund für das Tanz-Aus der Schauspielerin nach fünf Runden. Zusammen mit Tanzprofi Massimo Sinató habe sie Jury und Zuschauer in der vergangenen Show begeistert - obwohl sie schon seit einigen Wochen mit verletzten Rippen tanze. Die 19. Staffel der Tanzshow hatte am 27. Februar auf RTL begonnen.