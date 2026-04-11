Köln - Baby-News, Bestnoten, eine mutige Zuschauerin und ein Star, der zu spät kommt: In der fünften Folge der Tanzshow war so viel los, dass der Rauswurf von Bianca "Bibi" Heinicke (33) fast etwas in den Hintergrund trat. Gustav Schäfer (37) verpasste den ersten Teil der fünften Folge, weil er und seine Band Tokio Hotel im Europark Rust eine Auszeichnung verliehen bekamen. Der Schlagzeuger kam mit dem Flieger - und schaffte es noch rechtzeitig, um seinen Charleston zu tanzen.

Und Gustav Schäfer lieferte trotz seines langen Tages ordentlich ab, oder wie Juror Joachim Llambi sagte: Er haute einen weg. Mit seiner Partnerin Anastasia Maruster überzeugte er die Jury und ergatterte 27 Punkte. Nicht gut lief es für Influencerin Heinicke und ihren Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke. Nachdem sie zuvor schon darum bangen mussten, noch einmal aufs "Let's Dance"-Tanzparkett zu dürfen, erwischte es sie in dieser Sendung.

Zuschauerin gibt Kittmann zehn Punkte

Mehr Unterstützung erhielt GZSZ-Star Jan Kittmann (43): Eine Zuschauerin setzte sich für ihn ein - und gab ihm die Bestnote. Kittmann tanzte mit seiner Partnerin Kathrin Menzinger eine Rumba und hatte damit das Publikum auf seiner Seite. Als Juror Joachim Llambi danach erklären wollte, warum er Kittmann gerne die zehn Punkte gegeben hätte, rief die Zuschauerin dazwischen: "Dann mach doch!"

Llambi holte sie daraufhin auf die Bühne. Die Zuschauerin, die sich als Elena vorstellte, erklärte, warum ihr der Tanz von Kittmann so gut gefallen hat: "Das war fantastisch." Und Llambi ließ sie sogar bei der Verkündung die Punkte hochhalten - eine Zehn. Llambi wollte eigentlich eine Acht geben - wie seine beiden Co-Juroren Jorge González und Motsi Mabuse. Llambi feierte am Freitag sein Sendungsjubiläum. Seit zwanzig Jahren ist er bei "Let’s Dance" dabei.

Esther Schweins widmet Tanz ihrer Mutter

Esther Schweins (55) tanzte an dem Abend einen Tango, den sie ihrer Mutter widmete. Diese feierte in dieser Woche ihren 90. Geburtstag, sagte die Schauspielerin. "Ich habe ein sehr schönes Verhältnis zu meiner Mutter", sagte Schweins. Ihre Mutter schien sie so sehr zu beflügeln, dass sie laut Jorge González ihren besten Tanz aufs Parkett brachte. 22 Punkte gab es von der Jury.

Zweimal 30 Punkte

Gleich zwei Paare schafften in der neuen Folge die Bestnote: No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (43) und ihr Partner Vadim Garbuzov erhielten für ihren Charleston 30 Punkte. Der Schweizer Kletterer Joel Mattli (31) und dessen Tanzpartnerin Malika Dzumaev schafften nach den 30 Punkten in der vierten Sendung - den ersten in dieser Staffel - mit ihrem Contemporary erneut 30 Punkte.

Applaus für Renata und Valentin Lusin

Glückwünsche und Applaus gab es am Anfang der Sendung auch für die beiden "Let's Dance"-Profitänzer Renata und Valentin Lusin, die erneut Eltern geworden sind. Das Paar hatte zuvor ein Foto von sich auf Instagram veröffentlicht - küssend und mit einem in eine Decke eingewickelten Säugling. "Yuhuuu! Wir haben es geschafft!", schrieb Renata Lusin dazu. Die kleine Tessa sei am Donnerstag nach einer "wunderschönen Geburt" zur Welt gekommen. "Wir halten unser zweites Wunder in den Armen."