Beäugt, diskutiert – und am Ende ganz oben: Gil Ofarim hat die Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» gewonnen. Er sagt, der Dschungel habe ihn «zurück ins Leben» geholt.
08.02.2026 - 23:09 Uhr
Murwillumbah - Musiker Gil Ofarim hat trotz aller kontroversen Diskussionen um seine Person das RTL-Dschungelcamp gewonnen. Der 43-Jährige erhielt am späten Abend die meisten Stimmen der Zuschauer, wie die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen bekanntgaben. Damit war ihm die Dschungelkrone sicher, die sich die Sieger von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf den Kopf setzen dürfen. Hinzu kommen 100.000 Euro Preisgeld.