In der neunten Show von «Let's Dance» geht es um ganz besondere Momente. Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer tanzt mit seiner Tochter - und gibt persönliche Einblicke.

dpa 08.05.2026 - 22:51 Uhr

Köln - Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer hat in der neunten Show von "Let's Dance" mit seiner Tochter Lotti getanzt und Einblicke in den schweren Weg bis zu ihrer Geburt gegeben. "Wir haben stets und ständig alles probiert, sind in die Klinik gefahren, Hormonspritzen", erzählte der 37-Jährige in der RTL-Tanzshow.