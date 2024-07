Ein 80-Jähriger glaubt fest, noch gut klarzukommen. Seine Londoner Wohnung möchte er keinesfalls verlassen. Doch da ist die Demenz. Als die Tochter nach Paris ziehen möchte, geraten Dinge ins Wanken.

Von Patrick T. Neumann, dpa 19.07.2024 - 09:56 Uhr

Berlin - Es ist ein stiller Film, unaufdringlich, subtil, aber dafür umso eindringlicher. Und das liegt vor allem an den Hauptdarstellern: Anthony Hopkins glänzt in dem Drama "The Father" als stolzer, teils störrischer alter Mann, der zusehends seiner Demenz verfällt und nicht begreifen kann, was um ihn herum passiert. Olivia Colman ("The Favourite") als Tochter steht ihm in ihrer Intensität in nichts nach: Zwischen Verzweiflung und Hoffnung, zwischen Liebe und Ärger changiert ihr Verhältnis zum immer aufsässigeren Vater. Keine leichte Kost, die da am Freitag um 22.20 Uhr im ARD-Sommerkino auf dem Ersten zu sehen ist, aber dennoch mit einer gewissen Leichtigkeit präsentiert - und mit einigen erzählerischen Kniffen.