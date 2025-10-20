Am Ende rangen ein Ex-Häftling und eine Mode-Ikone um den Sieg: Das Finale der TV-Show «Promi Big Brother» blieb bis zur letzten Entscheidung spannend.
Köln - Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht ("Die Wilden Kerle") hat die Fernsehshow "Promi Big Brother" gewonnen. Das Publikum wählte den 33-Jährigen am Montagabend zum Sieger. "Ich wollte mich einfach zeigen, wie ich bin", sagte er unter Tränen zu seinem Triumph in der Livesendung von Sat.1. Es bedeute ihm viel, dass die Zuschauer gesehen hätten, dass er anscheinend "ein guter Mensch sein kann".