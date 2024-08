Berlin - Nackt mit Ansage: Der 37 Jahre alte Realitystar Daniela Katzenberger möchte sich nach dem 40. Geburtstag für den "Playboy" ausziehen. "Mit 40 will ich in den "Playboy". Bislang habe ich denen immer abgesagt, aber mit 40 ziehe ich mich aus", sagte sie in einem "TV Digital"-Interview. "Erstens, weil 40 für Frauen ein schlimmes Alter ist. Dann sind nämlich viele kurz vor der Menopause und glauben, dass alles Horror wird."

Und zweitens: "Weil meine Karriere damit anfing, dass ich damals unbedingt in den "Playboy" wollte und damit keinen Erfolg hatte. Doch seitdem ich erfolgreich bin, fragt der deutsche "Playboy"- seit nunmehr 15 Jahren - kontinuierlich bei mir an. Mit 40 sage ich: Ja!" Ihr 40. Geburtstag ist im Oktober 2026. Neue Folgen ihrer Reality-Soap "Daniela Katzenberger" sind schon im kommenden Monat, ab 6. September, auf Vox zu sehen.

Dschungelcamp? "Niemals!"

Für die gebürtige Ludwigshafenerin ist allerdings zugleich klar, was sie niemals machen wird: nämlich ins RTL-Dschungelcamp zu ziehen. "RTL könnte zahlen, was sie wollen - ich würde da niemals mitmachen. Denn wenn ich hungrig bin, werde ich zur Diva. Und das möchte ich wirklich niemandem zumuten", so die Reality-Größe, die heute auf Mallorca lebt.

Sie will dieses Mal im Fernsehen auch ernste Seiten von sich präsentieren: "Etwa Sachen, die mit Social Media zu tun haben. Was da abgeht, ist teilweise alles andere als witzig, man denke nur an die Hasskommentare. Ich hatte den Herzenswunsch, das endlich mal zu thematisieren - weil die meisten Leute denken, dass "die Katzenberger" aufgrund ihrer Prominenz und Kohle wahrscheinlich keine Probleme hat."

"Ein schlimm-guter Fehler"

Dass sie sich einst Augenbrauen tätowieren ließ, sieht Katzenberger heutzutage als Jugendsünde an: "Es gab schon Sachen, die scheiße waren - beispielsweise die Augenbrauen auf der Stirn. Aber obwohl das schlimm war, war es letztlich auch irgendwie gut - unterm Strich so ein schlimm-guter Fehler. Und eigentlich gilt das für alles: Wenn ich Fehler gemacht habe, waren sie immer auch für was gut."

Vox baute Daniela Katzenberger einst zum Fernsehstar auf. 2015 wechselte die Kult-Blondine dann mit ihren Realityformaten zu RTLzwei. Mit der neuen Staffel kehrt Katzenberger nunmehr zu ihrem alten Haussender zurück.