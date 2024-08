Prominente betätigen sich in einem neuen ProSieben-Unterhaltungsformat als Show-Erfinder. Auch zwei berühmte Zwillinge sind dabei, stehen aber nicht auf einer Seite.

dpa 07.08.2024 - 17:10 Uhr

Unterföhring - In einer neuen ProSieben-Show treten die Sänger und Podcaster Bill und Tom Kaulitz gegeneinander an. Sie sind die ersten der prominenten Gast-Stars bei der Reihe "Die Superduper Show", die am 17. September an den Start geht. Moderatorin wird Katrin Bauerfeind sein, wie ProSieben mitteilte. Die Zwillinge, die früher in Magdeburg wohnten und heute in den USA leben, werden in vier Folgen zu sehen sein.