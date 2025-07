Rund 35 Jahre lang waren Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec die Münchner Tatort-Kommissare. Doch jetzt heißt es am Set in München: «Time To Say Goodbye».

dpa 09.07.2025 - 21:09 Uhr

München - Das Ende einer Ära: In München ist die letzte Klappe für den Kult-"Tatort" mit den Kommissaren Leitmayr und Batic gefallen. Die Schauspieler Udo Wachtveitl (66) und Miroslav Nemec (71) standen dort zum letzten Mal in ihren Paraderollen vor der Kamera. In einer Drehpause dröhnte beim Essen für die Crew "Time To Say Goodbye" aus den Lautsprechern.