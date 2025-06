Marianne Sägebrecht war der Schlankheitswahn von anderen schon immer egal. Die Schauspielerin hat eine klare Botschaft an junge Menschen: «Nehmt die Welt und euch so an wie sie ist, wie ihr seid.»

Berchtesgaden - Schauspielerin Marianne Sägebrecht ermutigt junge Leute, nicht übertrieben auf die eigene Figur zu achten. "Ich hab mich immer schon als schönen runden Menschen gesehen", sagte die 79-Jährige am Rande von Dreharbeiten zu der ARD-Vorabendserie "Watzmann ermittelt" nahe Berchtesgaden.

"Ich habe breite Wangenknochen, einen schönen runden Körper und eine schöne Haut", zählte Sägebrecht auf. "In Zürich hat gerade wieder "Out of Rosenheim" bei einer Vorführung viele junge Leute angezogen." Darüber freue sie sich.

Sägebrecht hatte mit den Filmen "Zuckerbaby" und "Out of Rosenheim" Mitte der 1980er Jahre ihren Durchbruch gehabt. In einer Branche, die damals stark vom Schlankheitswahn geprägt war, trat sie erfolgreich als rundliche Schauspielerin an.

Die 79-Jährige sagte im Rückblick: "Ich hatte nie Probleme: ich habe immer den jungen Menschen gesagt: Bitte, ihr seid rund. Nehmt die Welt und euch so an wie sie ist, wie ihr seid. Wisse: Du bist schön."

Zurzeit entsteht erstmals ein abendfüllender "Watzmann ermittelt"-Film für die Hauptsendezeit. Der 90-Minüter trägt den Titel "Die Tränen der Madonna". Als Gaststars treten neben Sägebrecht auch Jule Ronstedt und Marcus Mittermeier auf.

Die fünfte Staffel von "Watzmann ermittelt" erreichte im Schnitt 16,1 Prozent Marktanteil und 3,31 Millionen Zuschauer. Damit gehört die Serie zu den stärksten ARD-Formaten am Vorabend.