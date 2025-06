Köln/Graz - Der Amoklauf an einer Schule im österreichischen Graz hat auch Auswirkungen auf die Vox-Realityshow "Das perfekte Dinner". Eigentlich hätten vom 30. Juni an eine Woche lang Folgen aus Graz laufen sollen.

Der Sender habe "die Graz-Folgen aufgrund der Ereignisse aus dem Programm genommen", erläuterte eine Vox-Sprecherin und bestätigte damit verschiedene Medienberichte. "Sie werden aber zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt." In der betreffenden Woche sind nun Ausgaben aus Flensburg geplant.

Ein 21-jähriger Österreicher hatte am 10. Juni an seiner ehemaligen Schule in Graz ein Blutbad angerichtet. Er erschoss neun Jugendliche und eine Lehrerin. Der Täter beging Suizid. Sein Motiv ist weiter unklar. Die Ermittlungen ergaben allerdings, dass er ein großer Bewunderer von Amokschützen war.

Bei der Show "Das perfekte Dinner" laden sich fünf Hobbyköche aus einer Stadt gegenseitig nach Hause ein und servieren ein Dreigänge-Menü. Der gesamte Abend wird von den Mitstreitern bewertet: Ist der Tisch schön dekoriert, die Speisenauswahl harmonisch und der Service zuvorkommend?