Wegen der Krise im Nahen Osten hatte «Kiwi» ihr 25. Jubiläum beim «ZDF-Fernsehgarten» verpasst. Sie saß in Tel Aviv fest. Jetzt ist sie wieder in Deutschland und am Sonntag im Einsatz für das Zweite.

dpa 19.06.2025 - 10:21 Uhr

Mainz/Tel Aviv - Andrea Kiewel ist zurück in Deutschland und wird den "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag wieder wie gewohnt moderieren. Wegen des Krieges zwischen Israel und Iran hatte die 60-Jährige am vergangenen Wochenende ausgerechnet das 25. Jubiläum der Sonntagsshow verpasst. "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (60) und Lutz van der Horst (49) aus der "heute-Show" sprangen für "Kiwi" ein