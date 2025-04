Bremen Unfall bei Abbau von Riesenrad in Bremen: Mann stürzt metertief in Tod

Beim Abbau eines Riesenrads auf einem Volksfest in Bremen ist am Dienstag ein Arbeiter in den Tod gestürzt. Der 49-Jährige sei mehrere Meter tief gefallen und habe sich dabei tödlich verletzt, teilte die Polizei mit. Ermittlungen zur Ursache liefen.