In dieser Staffel von «Ich bin ein Star!» schrumpft schon in Folge zwei die Gruppe. Es gibt Drama und Tränen. Wird es einen Nachfolger geben?

dpa 16.08.2024 - 21:54 Uhr

Köln - Und weg ist er: Für David Ortega ist die Zeit nach einem kurzen, aber heftigen Aufenthalt im Dschungel schon wieder vorbei. Der einstige "Köln 50667"-Darsteller wurde schon in der zweiten Folge der am Freitag auf dem Streamingdienst RTL+ veröffentlichten Sonderstaffel von der "Legenden"-Gruppe rausgewählt. Es war das erste Mal in der Geschichte von "Ich bin ein Star", in der die Teilnehmer selbst entschieden, wer das Camp verlassen muss. Mit sieben von elf Stimmen fiel die geheime Wahl klar auf den 38 Jahre alten Bartträger.