Sam Dylan strotzt oft vor Selbstbewusstsein. Doch zwei Echsen, 25 Skorpione, ein Dutzend Pythons und einige Ratten ließen ihn kleinlaut werden. Die Kakerlaken waren schließlich sein Limit.

dpa 25.01.2025 - 22:41 Uhr

Murwillumbah - Reality-Star Sam Dylan hat sich durch seine Dschungelprüfung gekreischt, ging am Ende aber leer aus. "Das Ziel ist: zwölf Sterne", trat er zuerst selbstbewusst zur Mutprobe in einem australischen Höhlensystem an. Doch die vielen Tiere, die ihn in den Löchern unter der Erde empfingen, ließen den 33-Jährigen in der zweiten Folge der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" schnell ganz still werden.