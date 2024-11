Show-Wettkampf: Raab tritt gegen "Masked Singer" an

Stefan Raab ist zurück im Fernsehen - und plant nun auch seine Rückkehr auf den Samstagabend. Der avisierte Sendetermin seiner neuen Show ist allerdings brisant.

dpa 19.11.2024 - 04:11 Uhr

Köln - Im deutschen Fernsehen läuft es kurz vor Weihnachten auf einen weiteren Show-Wettkampf zwischen Entertainer Stefan Raab und seinem einstigen Haussender ProSieben hinaus. Wie mittlerweile bekannt ist, strahlt ProSieben am 21. Dezember - dem Samstag vor den Feiertagen - um 20.15 Uhr das Finale seiner Musik-Rateshow "The Masked Singer" aus, in der kostümierte Promis um die Wette singen. Die von Matthias Opdenhövel moderierte Sendung gilt als ein Highlight des ProSieben-Programms.