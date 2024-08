Patti Yasutake gehörte in den 80ern zu den ersten Schauspielerinnen mit asiatischen Wurzeln, die im US-Fernsehen erfolgreich waren. Jetzt hat sie den Kampf gegen Krebs verloren.

dpa 07.08.2024 - 12:23 Uhr

Los Angeles - Die amerikanische TV-Schauspielerin Patti Yasutake ist tot. Sie war einem großen Publikum bekannt als Krankenschwester Alyssa Ogawa aus der Science-Fiction-Serie "Star Trek - Die nächste Generation" (1987-1994). Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, starb die Schauspielerin nach den Worten ihres langjährigen Managers am Montag in Los Angeles an Krebs. Sie wurde 70 Jahre alt.