Nach 14 Jahren Bauzeit soll die Kölner Oper nun bald wiedereröffnen - Grund genug, einen Sonntagskrimi dort spielen zu lassen. Der Fall bietet Ermittlungen in beeindruckender Kulisse.
11.01.2026 - 04:30 Uhr
Köln - Mord in der Oper: Während der Proben für die Premiere von Joseph Haydns "Die Schöpfung" wird die Leiche einer Frau gefunden. Die Mitarbeiterin der Requisite trägt ein Kleid aus dem Kostümfundus und ihr Körper wurde wie für eine öffentliche Aufbahrung drapiert. Die Kölner Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) vermuten, dass der Täter zum Ensemble gehört. Das Erste zeigt die "Tatort"-Folge "Die Schöpfung" am Sonntag (11. Januar) um 20.15 Uhr.