Zu den Dreharbeiten des Krimis «Spurlos in Venedig» war Jeanette Hain in der Lagunenstadt. Wenn sie verreist, hat sie oft ein ganz besonderes Sportgerät im Gepäck. «Es macht umwerfend gute Laune.»
10.12.2025 - 09:52 Uhr
Berlin - Schauspielerin Jeanette Hain reist oft mit einem Trampolin im Gepäck. ""Immer" wäre geschummelt", sagte die 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das hängt stets von meiner persönlichen Lust und Laune ab, mich überhaupt dem Sport hinzugeben und ob mein Charakter, den ich gerade spiele, überhaupt irgendetwas mit Fitness am Hut hat. Zugegebenermaßen begrüße ich es, wenn nein."