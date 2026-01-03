Wie wurde Sherlock Holmes eigentlich zum berühmtesten Meisterdetektiv? Welche Romanze bahnt sich dieses Mal bei «Bridgerton» an? Wie spannend ist die in Berlin gedrehte Serie «Hijack»?
03.01.2026 - 07:07 Uhr
Berlin - In diesem Jahr stehen neue Episoden von einigen Serienhits an, darunter das viel gefeierte Teenage-Drama "Euphoria" (Wow/HBO Max) mit Zendaya und die Historien-Romanze "Bridgerton" (Netflix). Auch die vieldiskutierte Männerromanze "Heated Rivalry" wird nach Deutschland kommen. Und die zweite Staffel der Idris-Elba-Serie "Hijack" spielt in Berlin.