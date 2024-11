«Unter uns» wird 30 Jahre alt. Grund genug zurückzublicken. Dabei fallen einige Modesünden ins Auge. «Oh mein Gott, ja! Manche Kombinationen waren echt wild», sagt Schauspielerin Isabell Hertel.

dpa 25.11.2024 - 05:15 Uhr

Köln - "Unter uns"-Star Isabell Hertel sticht heute so manche Modesünde ins Auge, die sie in den frühen Folgen der Daily Soap Mitte der 90er Jahre getragen hat. "Oh mein Gott, ja! Manche Kombinationen waren echt wild", sagt sie in einem dpa-Interview zum 30. Jubiläum der RTL-Serie. "Ich habe mir neulich im Zuge eines Interviews meine erste Szene angeschaut. Ich trug Schuhe mit Holzabsatz und Ringelkniestrümpfe bis zum Rock. Ich sage mal so: Das würde ich heute nicht mehr so machen", sagt sie und lacht. Isabell Hertel war schon im ersten Jahr dabei. Sie stieg in Folge 55 ein, ausgestrahlt am 13. Februar 1995.