Das eigene Fußballteam greift an, die Torchance ist gut - aber warum wird denn nebenan schon gejubelt? Das liegt an einer schnelleren Übertragungstechnologie. Doch der Jubel-Vorsprung schmilzt.
19.05.2026 - 04:00 Uhr
Düsseldorf - Knapp einen Monat vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft verbessert der Fernsehanbieter Vodafone seine Technik, um Verzögerungen bei Live-Übertragungen zu reduzieren. Eine entsprechende Optimierung gab das Unternehmen am Rande der Breitband-Messe Anga Com in Köln bekannt.