Die Gerüchteküche brodelt: Das ZDF will die Publikumslieblinge Bill und Tom Kaulitz verpflichten. Branchenkenner berichten, dass man den Zwillingen das Flaggschiff «Wetten, dass..?» anvertraut.
20.01.2026 - 10:22 Uhr
Mainz - Das ZDF tut sich mit den Kaulitz-Zwillingen zusammen und nährt damit Spekulationen über eine Rückkehr des Showklassikers "Wetten, dass..?". Auf Anfrage teilte der Sender mit: "Das ZDF und Bill und Tom Kaulitz haben große Pläne. Wir geben bald ein Update." Der Branchendienst dwdl.de berichtet von einem "Wetten, dass..?"-Comeback noch in diesem Jahr.