Die Gerüchteküche brodelt: Das ZDF will die Publikumslieblinge Bill und Tom Kaulitz verpflichten. Branchenkenner berichten, dass man den Zwillingen das Flaggschiff «Wetten, dass..?» anvertraut.

Mainz - Das ZDF tut sich mit den Kaulitz-Zwillingen zusammen und nährt damit Spekulationen über eine Rückkehr des Showklassikers "Wetten, dass..?". Auf Anfrage teilte der Sender mit: "Das ZDF und Bill und Tom Kaulitz haben große Pläne. Wir geben bald ein Update." Der Branchendienst dwdl.de berichtet von einem "Wetten, dass..?"-Comeback noch in diesem Jahr.

Ein Social-Media-Post der Mainzer Öffentlich-Rechtlichen zeigt seit Montagabend auf Instagram die beiden Musiker der Band Tokio Hotel ("Durch den Monsun") mit ironischen Vorschlägen für mehrere Shows.

Kampagne auf Instagram

"Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY … ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?" Eine tragende Rolle bei "Wetten, dass..?" wurde nicht erwähnt und vom Sender auch zunächst nicht bestätigt.

Allerdings berichtete der renommierte Branchendienst dwdl.de explizit von solchen Plänen. Das ZDF hole "Wetten, dass..?" nach drei Jahren Pause im Dezember wieder zurück. Es gebe auch bereits ein Datum: 5. Dezember.