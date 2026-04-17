Ein Ellenbogen, Blut und trotzdem ein Lächeln: Ross Antony hat nach einem Schockmoment bei «Let's Dance» nicht nur Punkte, sondern auch jede Menge Respekt einheimst.
17.04.2026 - 23:02 Uhr
Köln - Schreckmoment auf dem Parkett: Musiker Ross Antony hat in der RTL-Show "Let's Dance" mitten in seinem Tanz eine blutende Verletzung erlitten. Der 51-Jährige präsentierte eine Rumba zum Michael-Jackson-Hit "Human Nature", als ihn seine Tanzpartnerin Mariia Maksina bei einer Drehung mit dem Ellenbogen oberhalb seines rechten Auges erwischte. Danach floss dem ehemaligen Mitglied der Band Bro'Sis ("I Believe") plötzlich Blut über das Gesicht.