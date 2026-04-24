In der langen «Tatort»-Geschichte kam es bisher nicht so oft vor, dass einer der Krimis den renommierten Grimme-Preis erhielt. Dieses Jahr ist es wieder so weit. Wann und wofür war es noch so?
24.04.2026 - 05:00 Uhr
Marl - Der Grimme-Preis, benannt nach Adolf Grimme (1889–1963), dem ersten Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks, ist einer der wichtigsten Medienpreise der Republik, wenn nicht sogar die renommierteste Auszeichnung fürs Fernsehen. Gestiftet wird sie vom Volkshochschulverband.