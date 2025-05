Jahrzehntelang war Vodafone Platzhirsch beim Fernsehgeschäft in Deutschland. Doch die fetten Jahre sind vorbei, wegen einer folgenreichen Gesetzesänderung. Das macht sich in Geschäftszahlen bemerkbar.

dpa 20.05.2025 - 10:39 Uhr

Düsseldorf - Obwohl eine folgenreiche Gesetzesänderung nun schon länger her ist, verliert der Telekommunikationsanbieter Vodafone im Fernsehgeschäft weiter an Boden. Im vierten Quartal des Ende März ausgelaufenen Geschäftsjahres sei die Anzahl der TV-Kunden um 81.000 auf rund 8,8 Millionen gesunken, teilte die Firma in Düsseldorf mit.