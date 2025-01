2014 ging TV-Kommissar Stubbe in Pension. Privat ermittelt hat er auch danach - wegen der Neugier des Publikums. Wer wissen will, wie es mit der Familie weitergeht, dem bleibt jetzt nur die Fantasie.

dpa 16.01.2025 - 06:00 Uhr

Dresden/Hamburg - Nach mehr als drei Jahrzehnten endet die berufliche und private Geschichte des in Ost und West beliebten TV-Kommissars Wilfried Stubbe und seiner Familie. Mit dem vierten Special, der insgesamt 54. Folge der Familienkrimi-Reihe, verabschieden sich die Schauspieler Wolfgang und Stephanie Stumph zugleich als Bildschirm-Vater-Tochter-Gespann. Das ZDF strahlt das Finale "Familie in Gefahr" am 22. Februar um 20.15 Uhr aus.