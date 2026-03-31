Fernsehmoderatorin Verona Pooth hat nach eigenen Worten erfolglos Anzeige wegen gefälschter pornografischer Bilder von ihr erstattet.

red/afp 31.03.2026 - 11:48 Uhr

Fernsehmoderatorin Verona Pooth hat nach eigenen Worten erfolglos Anzeige wegen gefälschter pornografischer Bilder von sich erstattet. „Ich habe immer wieder Fotos zugeschickt bekommen, darunter auch pornografische Bilder, auf die mein Kopf montiert wurde“, sagte die 57-Jährige der Illustrierten „Bunte“. Dazu seien handgeschriebene Texte gekommen, deren Inhalt sie gar nicht wiederholen wolle.