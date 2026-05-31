Große Freude am Königin-Katharina-Stift: Die 7c war beim Finale der Fernsehsendung „Die beste Klasse Deutschlands“ erfolgreich.

red 31.05.2026 - 11:52 Uhr

Die 7c des Stuttgarter Königin-Katharina-Stift-Gymnasiums darf sich über den Titel „Die beste Klasse Deutschlands“ freuen. In dem gleichnamigen Quiz-Format des Kinderkanals von ARD und ZDF, für dessen Finale sich die Klasse in mehreren Runden qualifiziert hatte, setzte sie sich gegen drei andere Klassen aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Thüringen durch. Die 13-jährigen Mädchen Ruiqi und Mathilda nahmen dabei die Rolle von sogenannten „Erste-Reihe-Kids“ ein. Während sie vorne Fragen beantworteten, saß die Klasse hinter ihnen und unterstützte sie.